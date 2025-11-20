На Кубани поставщиков медицинских изделий подозревают в картельном сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет деятельность компаний «Альянс Мед», БНК, «Медтехника Групп» и «Стоматторг Групп» на наличие согласованных действий при организации поставок товаров для государственных учреждений здравоохранения, сообщает ведомство.

Внеплановые картельные проверки проходят в Краснодарском крае. По предварительной информации ФАС, четыре компании вступили в сговор при участии в торгах на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования для больниц и поликлиник. «Альянс Мед» и БНК специализируются на поставках расходных материалов, медицинского инструмента и оборудования. «Медтехника Групп» поставляет хирургические инструменты, «Стоматторг Групп» — расходные материалы и лекарства для стоматологических клиник.

Сотрудники антимонопольного ведомства проводят проверки в офисах и складских помещениях проверяемых компаний, копируя документы о проведении торгов, уточнили в ФАС.

Анна Перова, Краснодар