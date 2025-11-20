Россия вошла в топ стран с крупными культурно-образовательными проектами

Четыре масштабных культурно-образовательных кластера, реализуемых в России по поручению президента РФ Владимира Путина, заняли второе место в топе крупнейших проектов мира в сфере культуры и образования, уступая первое место Китаю, следует из исследования консалтинговой компании NF Group. Третье место в рейтинге занимает Саудовская Аравия, четвертое и пятое — Греция и Япония.

С 2019 года в четырех российских городах ведется строительство крупных культурно-образовательных комплексов, в состав которых могут входить театры, музеи, филиалы образовательных учреждений, а также коммерческие объекты. В рамках проекта возводится культурно-образовательный кластер во Владивостоке (180 тыс. кв. м), в Кемерово (155 тыс. кв. м), Севастополе (150 тыс. кв. м) и Калининграде (127 тыс. кв. м). Возведением проектов занимается генеральный подрядчик — ГК «Стройтрансгаз».

Софья Мешкова