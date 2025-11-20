В Москве простились с блогером Ириной Небогой

В траурном зале Центральной клинической больницы в Москве прошла церемония прощания с блогером Ириной Небогой (Антоновой), передает Msk1.ru. Она умерла в возрасте 21 года после пятилетней борьбы с онкологическим заболеванием. О своем пути к выздоровлению девушка рассказывала в соцсетях.

Возле белого гроба в центре зала была поставлена картина с подписью «Я могу все». Ее нарисовала сама Ирина Небога. Проститься с блогером пришли родственники, друзья и подписчики. Они принесли на церемонию цветы и мягкие игрушки.

«Я думаю, дело в том, что она была символом надежды, символом борьбы. Не обязательно с раком. Болезней неприятных очень много. В некотором плане ее соцсети — не просто канал, а комьюнити, где можно было найти совет и поддержку»,— сказал друг Ирины Евгений во время церемонии.

Ирина Небога родилась в 2004 году в Новокузнеце в семье риелтора и шахтера. В возрасте 16 лет у нее диагностировали саркому Юинга (опухоль костных тканей). Девушка начала лечение и прошла 14 курсов химиотерапии и сложную операцию на кости бедра, после чего болезнь перешла в ремиссию. В 2024 году блогер сообщила подписчикам, что у нее вновь выявили саркому — новообразование размером 7 см врачи обнаружили в голове. В октябре 2025 года Ирина Небога сообщила о метастазах в легких и костях.

Блог Ирина Небога начала вести вскоре после начала лечения. В TikTok у нее было 1,2 млн подписчиков, в Telegram-канале — 168 тыс. человек. В соцсети девушка выкладывала короткие видео и тексты о процессе лечения. Подписчиков привлекал оптимистичный взгляд девушки на жизненную ситуацию. «У меня почему-то вообще нет сомнений, что я рано или поздно вылечусь. Ну просто знаю и все. Может, именно эта уверенность до сих пор держит меня в жизни))» — писала девушка в сентябре этого года.

О смерти Ирины Небоги сообщили 16 ноября ее близкие в посте в Telegram-канале. Сообщение было написано от первого лица. «Я сражалась до последнего, но вчера, в 22:25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете»,— говорилось в нем.

Полина Мотызлевская