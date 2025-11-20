Бывшее здание бюро по трудоустройству в Ростове продают за 170 млн рублей

В центре Ростова-на-Дону за 170 млн руб. продают бывшее здание бюро трудоустройства. Информация об этом появилась на онлайн-площадке для проведения торгов.

Административное здание находится на улице Московской, 54. Оно включено в список объектов культурного наследия. Земельный участок под зданием является частной собственностью.

Заполняемость арендаторами составляет 70%, а средняя ставка аренды — 1,5 тыс. руб. за кв.м.

Мария Хоперская