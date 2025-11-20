«Известия»: «Газпром нефтехим Салават» может перейти к «Росхиму»

ПАО «Газпром» может продать дочернее предприятие «Газпром нефтехим Салават» холдингу «Росхим» за 250 млрд — 270 млрд руб., сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники, близкие к «Росхиму».

ООО «Газпром нефтехим Салават» (ГНС) является одним из системообразующих предприятий Башкирии и градообразующим для Салавата. Компания производит автомобильный бензин, дизельное топливо, битум, мазут, серу, полиэтилен, аммиак и другую продукцию. До 2011 года предприятие называлось «Салаватнефтеоргсинтез», пока не было интегрировано в структуры «Газпрома» и не получило новое наименование. ГНС является владельцем Ново-Салаватской ТЭЦ.

В пресс-службе ГНС публикацию «Известий» не комментируют.

Ранее «Росхим» получил контроль над другим крупным активом из Башкирии — Башкирской содовой компанией.

По данным Rusprofile, в прошлом году выручка предприятия составила около 302,8 млрд руб., чистая прибыль — немногим меньше 4,4 млрд руб.

Идэль Гумеров