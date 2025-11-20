Издательство АСТ объясняло снятие с продажи «Оно» Стивена Кинга

«За вопросом "Зачем вы пишите всю эту ерунду?" неизбежно возникает следующий: "Что заставляет людей читать всю эту ерунду?" Думаю, что я нашел ключ к разгадке на страницах еженедельника "Ньюсвик", в разделе кинокритики. Статья посвящалась фильму ужасов и была в ней такая фраза: "…прекрасный фильм для тех, кто любит, сбавив скорость, поглазеть на автомобильную аварию". Не слишком глубокое высказывание, но если подумать как следует, его вполне можно отнести ко всем фильмам и рассказам ужасов»

На фото: Стивен Кинг вместе с Джоан Роулинг

Фото: Seth Wenig / AP