Издательство АСТ объясняло снятие с продажи «Оно» Стивена Кинга

АСТ сняло с продажи тираж романа «Оно» Стивена Кинга, чтобы уточнить, как правильно маркировать книгу. Сейчас проводится экспертиза, сообщили в издательстве.

«Поступили жалобы от читателя»,— сказали ТАСС в пресс-службе АСТ.

Роман пропал с сайтов Ozon и Wildberries, а также книжных магазинов «Лабиринт», «Читай-город», «Буквоед», «Библио-Глобус» и «Московский дом книги». В пресс-службе Wildberries и Russ заявили, что не продают товары, «запрещенные на территории РФ, а также правилами площадки».

«Я перебросил все свои страхи на людей, которые читают мои книги» Стивен Кинг родился 21 сентября 1947 года в Портленде (США). В детстве будущий писатель увлекался комиксами, читал серии «Замок Франкенштейна», «Байки из склепа», «Гробница ужасов», «Склеп ужаса», «Безумие», «Человек-паук»

Фото: из личного архива Стивена Кинга

Первые деньги за рассказы Стивен Кинг получил от матери, которая платила ему 25 центов за повесть. Первый сборник рассказов писатель выпустил в 1960 году под названием «Люди, места и вещи»
На фото: Стивен Кинг (в центре) на съемках фильма «Калейдоскоп ужасов»

Фото: Moviestore / REX / Shutterstock / Fotodom

В 1974 году вышел первый роман «Кэрри», проторивший дорогу Кингу как писателю. Роман был трижды экранизирован — в 1976, 2002 и 2013 годах. В 1982 году Кинг написал первый роман из цикла «Темная башня», который сам писатель называет главной работой своей жизни

Фото: Marty Reichenthal / AP

Произведения Стивена Кинга являются одними из самых экранизируемых. По его романам было снято более 60 фильмов и сериалов, для 10 кинолент Кинг лично написал полноценные сценарии. Во многих фильмах писатель снялся в эпизодических ролях
На фото: кадр из фильма «Калейдоскоп ужасов», 1982 год

Фото: Creepshow Films Inc.

«Я не считаю себя великим писателем, но всегда чувствовал, что обречен писать» За свою жизнь писатель опубликовал 64 романа, 5 научно-популярных книг, 200 рассказов, которые были проданы общим тиражом свыше 350 млн экземпляров
На фото: Стивен Кинг с маской из сериала «Противостояние»

Фото: AP / Files

Стивен Кинг увлекается музыкой и любит панк-рок группу Ramones. Участвовал в рок-группе The Rock Bottom Remainders (на фото), целиком состоящей из писателей

Фото: Michael Dwyer / AP

В 1980-е годы у Кинга были проблемы с алкогольной и наркотической зависимостью. После вмешательства близких, он обратился к врачам и с конца 1980-х годов ведет здоровый образ жизни

Фото: DPA / ТАСС

С 1971 года находится в браке с Табитой Кинг, в их семье трое детей и четверо внуков. Табита опубликовала девять романов, их дети также заняты литературной деятельностью

Фото: Pat Wellenbach / AP

В 1999 году Кинг попал в автомобильную аварию, у него было повреждено правое легкое, диагностирован множественный перелом правой руки, ранение головы и перелом бедренной кости, восстановление заняло два года. Автомобиль, сбивший писателя, был продан с eBay и раздавлен на свалке. Сбивший писателя мужчина умер в 2001 году от передозировки наркотиками

Фото: Pat Wellenbach / AP

«За вопросом "Зачем вы пишите всю эту ерунду?" неизбежно возникает следующий: "Что заставляет людей читать всю эту ерунду?" Думаю, что я нашел ключ к разгадке на страницах еженедельника "Ньюсвик", в разделе кинокритики. Статья посвящалась фильму ужасов и была в ней такая фраза: "…прекрасный фильм для тех, кто любит, сбавив скорость, поглазеть на автомобильную аварию". Не слишком глубокое высказывание, но если подумать как следует, его вполне можно отнести ко всем фильмам и рассказам ужасов»
На фото: Стивен Кинг вместе с Джоан Роулинг

Фото: Seth Wenig / AP

По мнению критиков, один из секретов массового успеха Стивена Кинга заключается в том, что при описании им действительно очень страшных вещей и исследовании самых мрачных тайников человеческой жизни, он остается приверженцем «нормы» в лучшем смысле слова. Как правило, добро в его произведениях побеждает, хоть и несет при этом тяжелые потери, а зло терпит поражение

Фото: Francois Mori / AP

«Ведь, читая ужастики, вы же всерьез не верите в написанное. Вы же не верите ни в вампиров, ни в оборотней... Настоящие ужасы, в которые мы верим, — из разряда того, о чем писали Достоевский, Олби и Макдональд»
Кинг неоднократно заявлял об окончании карьеры — после автомобильной аварии и после выхода последней книги цикла «Темная Башня» в 2004 году. Несмотря на это, писатель издает романы до сих пор

Фото: Joel Page / AP

«Если вы написали что-то, за что вам прислали чек, и вы обналичили чек, а потом вы оплатили электричество этими деньгами, то я считаю, вы талантливы»
В 2002 году Кинг выпустил автобиографическую книгу «Как писать книги: Мемуары о ремесле», в которой он рассказал о своем детстве, о карьере, а также дал практические советы начинающим писателям
На фото: Стивен Кинг вместе с сыном на игре любимой бейсбольной команды Boston Red Sox

Фото: Rich Pilling / Stringer / Getty Images

Стивен Кинг является обладателем многочисленных наград, включая Всемирную премию фэнтези, премии Эдгара Алана По, Брэма Стокера, Национальную медаль США в области искусств с формулировкой «за сочетание захватывающих историй с анализом человеческой натуры». При этом литературные критики и издатели часто называют его творчество «не литературой»

Фото: Brownie Harris / CBS via Getty Images

Является сторонником Демократической партии, поддерживал Барака Обаму на выборах 2008 года. Крайне негативно отреагировал на победу Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года, заявил, что уйдет из интернета и переедет в Канаду. В интернет вернулся через 2 недели, в Канаду не переехал

Фото: Andrew Harnik / AP

«Читать и писать от четырех до шести часов в день. Если вы не можете найти для этого время, вы можете не ждать, что станете хорошим писателем»
Кинг пишет в день около двух тысяч слов — это его собственная квота

Фото: Mark Lennihan / AP

В марте 2022 года писатель отказался публиковать новые и переиздавать свои старые книги в России в ответ на начало военной спецоперации на Украине. В то же время он стал самым издаваемым писателем в России в первом полугодии 2022 года — с тиражом более миллиона единиц и 151 изданием

Фото: Patrick Semansky / AP

Новости компаний Все