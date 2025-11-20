Издательство АСТ объясняло снятие с продажи «Оно» Стивена Кинга
АСТ сняло с продажи тираж романа «Оно» Стивена Кинга, чтобы уточнить, как правильно маркировать книгу. Сейчас проводится экспертиза, сообщили в издательстве.
«Поступили жалобы от читателя»,— сказали ТАСС в пресс-службе АСТ.
Роман пропал с сайтов Ozon и Wildberries, а также книжных магазинов «Лабиринт», «Читай-город», «Буквоед», «Библио-Глобус» и «Московский дом книги». В пресс-службе Wildberries и Russ заявили, что не продают товары, «запрещенные на территории РФ, а также правилами площадки».
