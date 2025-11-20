В Екатеринбурге простятся с основательницей роддома №14 Любовью Лебедевой

В Екатеринбурге на 83-м году жизни скончалась одна из основательниц родильного дома городской клинической больницы №14 Любовь Лебедева, сообщили представители ГКБ в соцсети «Вконтакте». Церемония прощания с ней состоится 21 ноября в 12:00 в доме прощания «Воскресение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Городская клиническая больница №14 Фото: Городская клиническая больница №14

Любовь Лебедева окончила Свердловский государственный медицинский институт в 1968 году. Она начала карьеру врача в Артемовском, позже стала заместителем главного врача по акушерству и гинекологии в ГКБ №14.

Любовь Михайловна курировала строительство двух родильных домов: один в Артемовском и второй — родильный дом ГКБ №14 в Екатеринбурге. Его построили по экспериментальному проекту в 1990 году. «Можно сказать, что этот роддом — во многом ее детище, в стенах которого на свет появились тысячи малышей»,— говорится в сообщении.

Госпожа Лебедева избиралась депутатом областного и городского советов народных депутатов в 1980-1990-е годы. За добросовестный труд она была удостоена множества наград, среди которых почетные грамоты губернатора и правительства Свердловской области. В 2010 году коллектив акушерско-гинекологической службы, который возглавляла Любовь Михайловна, получил премию «Медицинский Олимп» в номинации «Коллектив года».

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Екатеринбурге на 102-м году жизни скончалась бывшая глава Свердловского городского отдела здравоохранения Маргарита Медведева.

Полина Бабинцева