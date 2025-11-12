В Екатеринбурге скончалась экс-глава Свердловского горздрава Маргарита Медведева

В Екатеринбурге на 102-м году жизни 12 ноября скончалась бывшая глава Свердловского городского отдела здравоохранения Маргарита Медведева, сообщили в мэрии. Она также являлась членом президиума Свердловского областного комитета общества Красного Креста.

Маргарита Медведева

Фото: Администрация Екатеринбурга Маргарита Медведева

Фото: Администрация Екатеринбурга

«Она прожила полную трудностей, но невероятно счастливую жизнь, профессионально счастливую, потому что очень много лечебных учреждений в Екатеринбурге появилось благодаря невероятной управленческой смелости и неутомимости Маргариты Михайловны»,— сказала заместитель губернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Маргарита Михайловна родилась 13 сентября 1924 года в Сарапуле (Ульяновская область). Окончила санитарно-гигиенический факультет Свердловского государственного медицинского института в 1947 году и начала работать врачом-эпидемиологом в самый разгар сыпного тифа. «Самоотверженная работа Маргариты Медведевой по борьбе с ним была высоко оценена, поэтому вскоре она возглавила первую в районе санэпидстанцию»,— отметили в администрации.

В 1968 году Маргарита Медведева стала руководителем городского отдела здравоохранения Свердловска, где за 12 лет под ее руководством в городе появилось почти 7 тыс. новых коек, поликлиники на 13 тыс. посещений и 4 подстанции скорой помощи. В эти годы ей пришлось бороться с множеством инфекционных заболеваний, включая сибирскую язву.

В семидесятые годы госпожа Медведева входила в президиум Свердловского областного комитета общества Красного Креста. С 2000 года она возглавляла комиссию по здравоохранению в совете Свердловской общественной организации инвалидов и ветеранов.

За свою деятельность Маргарита Медведева награждена орденом «Знак Почета» и знаками «Отличнику здравоохранения», «За заслуги перед Свердловской областью III степени», «За заслуги в ветеранском движении». В 2016 году ей присвоили почетное звание «Дочь города - дочь России».

Полина Бабинцева