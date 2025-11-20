Время обвинений начнется после завершения специальной военной операции (СВО). Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности военного трибунала по окончании боевых действий на Украине.

«Время обвинения и осуждения начнется после завершения СВО»,— сказал пресс-секретарь на брифинге.

Вопрос, адресованный господину Пескову, был задан в связи с 80-летней годовщиной начала Нюрнбергского трибунала над военными преступниками из нацистской Германии. Он начался 20 ноября 1945года и продлился до 1 октября 1946года. По итогам трибунала целиком или частично виновными признали 19 человек.

Степан Мельчаков