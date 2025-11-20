Цены на бензин в Нижегородской области выросли на 10,5%

Средняя стоимость литра бензина в Нижегородской области в январе-октябре 2025 года увеличилась на 10,5%, в октябре к сентябрю — на 1,5%. Об этом говорится в материалах Нижегородстата.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бензин АИ-92 с начала года подорожал на 10,9% — до 61,2 руб. за литр. Стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 10,3% и составила 66 руб., бензина АИ-98 и выше — на 6,1% (86,4 руб.).

Цена за литр дизельного топлива выросла на 5,8% — до 70,7 руб.

За три квартала 2025 года автомобильные бензины подорожали на 8,8%.

Владимир Зубарев