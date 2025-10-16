Бензин в Нижегородской области подорожал на 8,8% с начала года

Автомобильные бензины в Нижегородской области за девять месяцев 2025 года подорожали на 8,84%. В сентябре средняя стоимость топлива увеличилась на 3% к показателю августа. Об этом говорится в материалах Нижегородстата.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Больше остальных подорожал бензин марки АИ-92, его стоимость увеличилась на 9,28% с начала года и на 3,36% в сентябре, до 60,28 руб. за литр. Средняя цена АИ-95 выросла на 8,69% и 2,81% соответственно и составила 65,01 руб. за литр.

Бензин АИ-98 и выше подорожал на 3,91% и 0,69%, до 84,62 руб. за литр. А дизтопливо — на 3,71% и 1,07%, до 69,26 руб.

Ранее нижегородцы жаловались на отсутствие некоторых видов бензинов на заправках. Власти признали «временные перебои», связанные с цепочками поставки топлива, пообещав принять меры, чтобы стабилизировать ситуацию.

Владимир Зубарев