Бывший игрок НБА Ноа Вонле подписал контракт с «Зенитом»

Американский центровой Ноа Вонле подписал контракт с петербургским баскетбольным клубом «Зенит», сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

На драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2014 года Вонле был выбран клубом «Шарлотт Хорнетс» под общим девятым номером. На протяжении карьеры в НБА он также выступал за «Портленд Трейл Блейзерс», «Чикаго Буллс», «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвс», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». В сезоне-2023/24 баскетболист играл за китайский клуб «Шанхай Шаркс».

«Сине-бело-голубые рады приветствовать Ноа в своем составе и желают ему отличного старта европейского этапа карьеры!», — говорится в сообщении «Зенита». Команда занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ при семи победах и четырех поражениях.

Таисия Орлова