Oxfam: миллиардеры из стран G20 за год разбогатели на $2,2 трлн

Состояние миллиардеров из стран, входящих в G20, за год увеличилось на 16,5%, или на $2,2 трлн. Их совокупное состояние достигло $15,6 трлн. Такие данные опубликовало к саммиту G20 в Йоханнесбурге Oxfam — объединение благотворительных организаций, занимающихся решением проблем бедности.

Oxfam сравнивает эти состояния с суммой, которая помогла бы улучшить положение 3,8 млрд людей, живущих за чертой бедности,— по его оценке, такая сумма составляет $1,65 трлн. Объединение неоднократно призывало к повышению налогов для богатейших людей. «Справедливое налогообложение богатейших людей мира поможет положить конец нищете и бороться с изменениями климата»,— говорится в докладе Oxfam.

В октябре исследовательская компания Altrata представила собственное исследование, посвященное количеству миллиардеров в мире и их состоянию. По ее подсчетам, по итогам 2024 года число долларовых миллиардеров в мире увеличилось на 5,6%, до 3508 человек, а их совокупное состояние — на 10,3%, до рекордных $13,4 трлн.

Яна Рождественская