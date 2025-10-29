Долларовые миллиардеры за 2024 год стали богаче на 10%

По итогам 2024 года число долларовых миллиардеров в мире увеличилось на 5,6%, до 3508 человек. Это самый большой прирост с 2020 года. Совокупное состояние миллиардеров в 2024 году выросло на 10,3%, до рекордных $13,4 трлн. Оно растет третий год подряд. Такие данные содержатся в докладе Billionaire Census 2025, подготовленном исследовательской компанией Altrata. Она публикует подобный отчет в 12-й раз.

Лидером по числу миллиардеров и их богатству остается Северная Америка — 34,2% от общего числа. На них приходится 44% от совокупного состояния всех долларовых миллиардеров. Далее идут Европа (28,6% миллиардеров с 24,4% состояний) и Азия (23,6% миллиардеров с 20,8% богатств). По странам лидируют США (1135 миллиардеров с состоянием $5,7 трлн), также в топ-3 входят Китай и Германия. Россия занимает четвертое место по числу миллиардеров и размеру их состояний — 128 миллиардеров с совокупным состоянием $457 млрд. За год число миллиардеров в России выросло на 8,5%.

Аналитики Altrata отмечают, что среди самих миллиардеров наблюдается концентрация богатства. На 26 самых богатых людей мира, состояние каждого из которых превышает $50 млрд, приходится 21% всего совокупного богатства миллиардеров, что на 4% больше, чем годом ранее.

В конце сентября Altrata представила доклад о количестве мультимиллионеров (людей с состоянием более $30 млн) в мире. По состоянию на конец июня текущего года их число составило 510,8 тыс. человек, что на 5,4% больше, чем в начале года. Их совокупное состояние достигло $59,8 трлн.

Яна Рождественская