Россия грозит ЕС серьезным ответом в случае изъятия ее замороженных активов. В Минфине заявили, что соответствующий проект мер уже подготовлен. Ранее Еврокомиссия предложила членам сообщества три способа дальнейшего финансирования Украины. Приоритетом является так называемый репарационный кредит, что означает фактическую конфискацию российской собственности. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что впереди новый этап конфронтации с Европой.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС три способа дальнейшего финансирования Украины. Общий смысл такой: или репарационный кредит, то есть фактическая конфискация замороженных российских активов, или придется скидываться самим или брать в займы, чтобы потом самим же и отдавать.

Вопрос предполагается решить окончательно на саммите Евросоюза 18-19 декабря, чтобы Киев не остался без денег в новом году. Судьба авуаров России в Европе обсуждается уже без малого четыре года, собственно, с тех пор, когда их заморозили. Самое большое, на что решились партнеры, это вложить их в доходные финансовые инструменты, а заработанные таким образом средства переводить Украине. Но этого недостаточно. С приходом Дональда Трампа ситуация изменилась кардинально. Теперь американское оружие для Киева продается, а не передается — платит Европа.

Потребности Украины на ближайшие два года оцениваются почти в €136 млрд. Из них более €80 млрд — оборона. Если уж согласились поддерживать союзника столько сколько нужно, придется принимать тяжелое решение. Согласны не все. Против по традиции выступают Венгрия и Словакия. Непонятно, как с ними поступят. Видимо, проведут соответствующую работу. Москва, естественно, грозит ответными мерами. Из Думы и правительства звучат жесткие заявления. Как бы то ни было, до часа икс остается меньше месяца. Даже если произойдет чудо и удастся остановить боевые действия, в любом случае полуразрушенная украинская экономика требует поддержки, и оружие тоже нужно, раз есть армия.

Нетрудно догадаться, что изъятие российских активов — принципиально новый этап конфронтации. Это не санкции, а прямое изъятие имущества другой страны.

Хотя, конечно, официально это изъятием не считается. Формально деньги выдаются в долг Киеву, но гасить их должна Россия в рамках репараций — то есть ее как бы признают проигравшей стороной. Если нет, то активы изымаются. Но всем же все ясно.

Впрочем, есть некоторые основания предполагать, что на Белый дом пытаются повлиять, в том числе путем подковерных и политических интриг, дабы Трамп смягчил позицию и выделил бы финансирование, хоть сколько. Также Старому Свету очень не хочется, чтобы помощь разворовали. Они и так рискуют, а здесь еще и дополнительные проблемы. В этой связи переформатирование правительства и офиса Владимира Зеленского выглядит неизбежной жертвой. Так или иначе время еще есть, но в целом ситуация не дает поводов для большого оптимизма, о чем было неоднократно сказано ранее.

Дмитрий Дризе