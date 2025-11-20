Песков: Путин не планирует встречаться с представителями армии США

В графике президента России Владимира Путина нет встречи с представителями армии США после их визита в Киев. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Журналисты задали господину Пескову вопрос о том, состоятся ли переговоры Владимира Путина с американскими генералами, которые сейчас находятся в Киеве на встрече с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Нет, ничего не появилось. Мне об этом ничего не известно. Я первый раз об этом слышу»,— отреагировал представитель президента.

Как сообщала The Wall Street Journal 19 ноября, после поездки в Киев делегация с министром армии США Дэниелом Дрисколлом хочет встретиться с представителями России. Целей встречи газета не уточняла.