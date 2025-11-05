Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Под Сысертью построят два новых производства

В поселке Большой Исток (Свердловская область) выдали разрешения на строительство двух новых производственных объектов, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава Сысертского муниципального округа Дмитрий Нисковских.

Фото: страница Дмитрия Нисковских во «ВКонтакте»

Фото: страница Дмитрия Нисковских во «ВКонтакте»

Фото: страница Дмитрия Нисковских во «ВКонтакте»

Фото: страница Дмитрия Нисковских во «ВКонтакте»

Там будет реализован крупный инвестиционный проект по созданию цехов для производства металлической мебели: компания «Риал систем» планирует построить два новых производственных здания. Кроме того, компания «Базальт» начнет возведение складского комплекса с административно-бытовым корпусом.

Глава округа подчеркнул, что власти целенаправленно создают условия для того, чтобы бизнес приходил в Сысертский округ. «Каждое такое предприятие — это не только новые объекты капитального строительства, но и новые рабочие места, дополнительные налоговые отчисления в местный бюджет и, как следствие, дополнительные возможности для решения проблемных вопросов наших населенных пунктов»,— сказал господин Нисковских.

