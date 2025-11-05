Под Сысертью построят два новых производства

В поселке Большой Исток (Свердловская область) выдали разрешения на строительство двух новых производственных объектов, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава Сысертского муниципального округа Дмитрий Нисковских.

Там будет реализован крупный инвестиционный проект по созданию цехов для производства металлической мебели: компания «Риал систем» планирует построить два новых производственных здания. Кроме того, компания «Базальт» начнет возведение складского комплекса с административно-бытовым корпусом.

Глава округа подчеркнул, что власти целенаправленно создают условия для того, чтобы бизнес приходил в Сысертский округ. «Каждое такое предприятие — это не только новые объекты капитального строительства, но и новые рабочие места, дополнительные налоговые отчисления в местный бюджет и, как следствие, дополнительные возможности для решения проблемных вопросов наших населенных пунктов»,— сказал господин Нисковских.