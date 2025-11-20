Российских туристов сняли с затопленного моста во Вьетнаме

Спасатели эвакуировали около 20 россиян, которые больше суток не могли покинуть мост на юге Вьетнама. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Генконсульство РФ в Дананге. Автобус с туристами оказался заблокирован из-за подъема уровня реки после затяжных дождей.

По сообщению Генконсульства, в регионе вышли из берегов все крупные реки, а движение по многим дорогам стало невозможным.

Вечером 18 ноября туристы возвращались из Дананга в Нячанг, когда их автобус застрял на затопленном мосту. По словам путешественников, вода быстро поднялась, а попытку сдать назад блокировали машины, ехавшие следом. В итоге транспортные средства оказались отрезаны от суши.

В начале ноября власти Хошимина объявили угрозу наводнения из-за тайфуна «Калмаеги». На побережье Дананга волны достигали трех метров. В провинции Куангнгай пропали без вести трое рыбаков. В центральных районах Вьетнама стихия повредила здания, повалила деревья. В нескольких населенных пунктов жители остались без электричества.