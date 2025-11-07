Более полумиллиона человек эвакуировали во Вьетнаме из-за тайфуна «Калмаеги»

Тайфун «Калмаеги» достиг Вьетнама, передает Associated Press. Устойчивая скорость ветра составляет 183 км/ч, при порывах — 220 км/ч. Как минимум два человека погибли, еще несколько числятся пропавшими без вести. Из-за подъема уровня воды в реках и предупреждения об оползнях эвакуированы 537 тыс. человек.

В Хошимине объявлена угроза наводнения. На побережье Дананга волны поднимаются на высоту до 3 м. В провинции Куангнгай без вести пропали трое рыбаков. В центральных районах Вьетнама повреждены здания, повалены деревья, в некоторых населенных пунктах дома остались без электричества.

На Филиппинах из-за тайфуна «Калмаеги», по последним данным, погибли 188 человек, еще 135 — пропали без вести. 6 ноября президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил чрезвычайное положение в ожидании еще одного тайфуна, который на островах ждут в конце недели.

Эрнест Филипповский