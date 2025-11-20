Власти решили внедрить автоматизированный прием экзаменов на права
Власти намерены внедрить автоматизированный прием экзаменов на водительские права, следует из Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Президент Владимир Путин утвердил документ 14 ноября.
Сейчас экзамены на водительские права в России проводятся в два этапа — теоретический и практический. Практическая часть теста представляет собой объединенный экзамен на площадке и в городе.
Автоматизированный прием экзаменов на водительские права тестируется в некоторых странах. Например, в Индии для сдачи экзамена используется проект Microsoft Research — экзаменатора заменяет смартфон для мониторинга качества вождения, оценка навыков производится искусственным интеллектом. Аналогичный процесс частично применяется и в Южной Корее, но там в машине все равно присутствует инспектор.
