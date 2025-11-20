Липецкий поставщик питания для школ ушел от банкротства

Арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по делу о банкротстве компании «Мастер-провиант», ранее занимавшей наибольшую долю на рынке школьного питания в региональном центре. Ходатайство о прекращении процедуры подал арбитражный управляющий Валентин Шерухин, следует из материалов дела, причины решения не раскрываются.

С заявлением о банкротстве бывшего поставщика питания в липецкие школы обратилось ПАО «Московский кредитный банк» в августе 2024 года. Согласно иску, у ответчика есть задолженность по кредитному договору в размере 5,7 млн руб. 28 января этого года суд включил требования «Московского кредитного банка» в реестр кредиторов и начал процедуру реструктуризации долгов. В реестр требований кредиторов были включены требования ПАО «Промсвязьбанк» (8,5 млн руб.), ООО «Юнилайн» (5 млн руб.), липецкого управления ФНС (771,5 тыс. руб.), индивидуального предпринимателя Андрея Сазонова (1,4 млн руб.) и 15 учебных учреждений (общая сумма 3,8 млн руб.).

В августе 2025 года банкротом был признан владелец «Мастер-провианта» Валерий Пешков по иску ПАО «Московский кредитный банк», поданному за год до этого. Согласно иску, у ответчика имелась задолженность по кредитному договору в размере 5,7 млн руб. В августе началась реализация имущества господина Пешкова.

«Мастер провиант» был оператором питания в школах Липецка с наибольшей долей рынка. В сентябре 2024 года представители компании рассказывали «Ъ-Черноземье», что работать в липецких школах сейчас экономически невыгодно из-за роста цен и дефицита поваров. Из-за сложной ситуации в учебном году 2023/2024 компании «Мастер провиант» пришлось брать кредиты, затем она ушла из сферы социального питания.

Подробнее о смене операторов школьного питания в Липецке — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова