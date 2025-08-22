Арбитраж начал реализацию имущества экс-поставщика питания в липецкие школы
Арбитражный суд Липецкой области начал процедуру реализации имущества Валерия Пешкова, собственника местного ООО «Мастер провиант», после признания его банкротом. Соответствующее решение принято 20 августа, следует из картотеки арбитражных дел.
С заявлением о банкротстве бывшего поставщика питания в липецкие школы обратилось ПАО «Московский кредитный банк» в августе 2024 года. Согласно иску, у ответчика есть задолженность по кредитному договору в размере 5,7 млн руб. 28 января этого года суд включил требования «Московского кредитного банка» в реестр кредиторов и начал процедуру реструктуризации долгов. Финансовым управляющим назначена Анна Малюк.
8 апреля Сбербанк и УФНС подали заявления о включении своих требований в реестр кредиторов на сумму 1,2 млн руб.
По данным Rusprofile, ООО «Мастер провиант» зарегистрировано в Липецке в 2015 году. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Основной вид деятельности —деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Гендиректор и 100% собственник — Валерий Пешков. Выручка ООО в 2024 году составила 183 млн руб., убыток — 19 млн руб.
«Мастер провиант» был оператором питания в школах Липецка с наибольшей долей рынка. В сентябре прошлого года представители компании рассказывали «Ъ-Черноземье», что работать в липецких школах сейчас экономически невыгодно. В частности, это связано с ростом цен и дефицитом поваров. Из-за сложной ситуации в учебном году 2023/2024 компании «Мастер провиант» пришлось брать кредиты, затем она ушла из сферы социального питания.
