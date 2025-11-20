Песков назвал потерей сдержанности слова главы Airbus о ТЯО в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Airbus Рене Обермана о важности размещения тактического ядерного оружия (ТЯО) в Европе. По его словам, подобные призывы говорят о потере европейцами сдержанности и обдуманности в подходах.

«Некоторые, к сожалению, допускают такие провокационные заявления, собственно, призывают к каким-то дальнейшим шагам по нагнетанию напряженности и по эскалации напряженности»,— сказал господин Песков на брифинге. Он подчеркнул, что Россия к этим рассуждениям относится негативно.

Глава Airbus на конгрессе по безопасности в Берлине пояснил свое предложение о ТЯО необходимостью защитить ЕС от потенциальной угрозы со стороны Калининградской области. Там, уточнил господин Оберман, размещены оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».