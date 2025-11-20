Глава Airbus предложил разместить в Европе тактическое ядерное оружие

Для успешного противостояния России Европе необходимо разместить на территории объединения тактическое ядерное оружие. Такое мнение высказал председатель совета директоров Airbus Рене Оберман.

Тактическое ядерное оружие может быть применено для поражения различных целей в тактической и оперативной глубине расположения противника (до 500 км). Не предполагает масштабных разрушений и загрязнения территории радиацией. Стратегическое ядерное оружие, напротив, нацелено на поражение наиболее важных объектов на большом расстоянии в тылу противника (более 5,5 тыс. км).

«Германия, Франция, Великобритания и другие заинтересованные государства — члены ЕС должны договориться о единой поэтапной программе ядерного сдерживания, включая, в первую очередь, тактический уровень»,— уточнил господин Оберман на конференции по безопасности в Берлине (цитата по Reuters).

По словам главы Airbus, «Ахиллесова пята» европейских стран — размещение РФ оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградской области и появление этого же вооружения у Белоруссии. Рене Оберман убежден в угрозе ракет для Европы.