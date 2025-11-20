Песков: Путин не использует в работе ИИ

Президент России Владимир Путин не использует технологии искусственного интеллекта в повседневной работе, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом ИИ применяют «для обеспечения деятельности» главы государства.

«ИИ используется в подготовке к прямой линии, для обработки обращений наших граждан, вопросов наших граждан, число которых измеряется миллионами»,— рассказал господин Песков.

Накануне президент поучаствовал в международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2025, которая прошла в штаб-квартире «Сбера. Во время выступления на пленарном заседании он предложил сформировать национальный план внедрения ИИ, а также создать кодекс этики в этой сфере.