«Кристалл»: как выглядит курорт будущего

В сочинской Хосте открылся «Кристалл» — первый за последние 25 лет санаторий в Краснодарском крае, созданный с нуля. Проект отражает концепцию внимательного отношения к собственному здоровью через персонализированные медицинские программы. «Кристалл» находится в 300 м от моря, рядом с тисо-самшитовой рощей — уникальным участком реликтового леса. Современное здание с плавными линиями и каскадными балконами, стилизованными под террасные ландшафты Хосты, располагает 354 номерами различных категорий, начиная со стандартов и заканчивая просторными трехкомнатными люксами. В оформлении интерьеров использованы принципы нейроархитектуры, которые помогают снизить уровень тревожности и способствуют полноценному отдыху. На территории расположен медицинский центр площадью 5 тыс. кв. м, оснащенный современным оборудованием для бальнеологии, грязелечения, проведения генетических и иммунологических исследований. В центре работают свыше 90 медицинских специалистов, 80 кабинетов позволяют предоставлять разнообразные программы лечения и оздоровления. Большое внимание в «Кристалле» уделено гастрономии. Кулинарная концепция, созданная ресторанным холдингом Александра Оганезова, основана на принципах осознанного питания: меню разработано с учетом рекомендаций диетологов и нутрициологов. В ресторане Remy Kitchen Bakery гости могут оценить авторские блюда, сочетающие изысканный вкус и сбалансированный состав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 14

Развитая инфраструктура санатория включает пляжный клуб на морском берегу, круглогодичный акватермальный центр с бассейнами, многоуровневый фитнес-центр и открытую йога-террасу. Для восстановления предусмотрены бювет с шестью видами минеральной воды, салон красоты, зоны релаксации и профессионально организованные детские площадки.

Нина Никифорова