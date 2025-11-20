Немецкий киносоюз лишил медалей 14 актеров и режиссеров за связи с нацистами

Главная ассоциация немецкой киноиндустрии (SPIO) лишила своих почетных медалей 14 актеров и режиссеров, связанных с нацистами. Среди них — режиссер Лени Рифеншталь, известная своими фильмами «Триумф воли» и «Олимпия», снятыми в 1930-е годы по заказу властей Третьего рейха. Также почетных медалей лишили российско-немецкую актрису Ольгу Чехову, актера и режиссера Хайнца Рюмана, продюсера Людвига Вальдляйтнера.

Решение SPIO стало ответом на опубликованное в октябре исследование Института новейшей истории в Берлине и Мюнхене. Авторы этого исследования указывают на тесные связи многих актеров, режиссеров и других деятелей киноиндустрии с властями Третьего рейха. Те, кого организация лишила медалей, в исследовании описываются как напрямую связанные с нацистами, поддерживавшие их политику, лояльные им, занимавшие руководящие посты в Третьем рейхе или имевшие в нем привилегированное положение.

SPIO является зонтичной ассоциацией, объединяющей 14 профессиональных союзов, связанных с киноиндустрией, в которые в общей сложности входит более 1,4 тыс. компаний этой сферы. В дальнейшем ассоциация больше не будет вручать почетные медали.

Яна Рождественская