МККК призвал соблюдать гуманитарное право для борьбы с голодом в Африке

Региональный директор Международного Комитета Красного креста (МККК) в странах Африки Патрик Юссеф назвал одной из ключевых причин нехватки продовольствия в странах континента вооруженные конфликты и их последствия. В частности, по его словам, участились случаи с применением боеприпасов на пахотных землях, что сокращает производство продовольствия.

«Международное гуманитарное право устанавливает правила, соблюдение которых может позволить африканским странам смягчить последствия голода, предотвратить его и защитить местные системы производства продовольствия в условиях вооруженных конфликтов. Ни одна страна, затронутая вооруженным конфликтом, не сможет стать продовольственной державой, не соблюдая международное гуманитарное право»,— заявил Патрик Юссеф в видеообращении, которое транслировалось на международной конференции по обеспечению продовольственного суверенитета Африки в Эфиопии.

Руководитель делегации МККК при Африканском союзе Брюс Бибер сказал корреспонденту «Ъ», что в этих условиях в задачи МККК входят обеспечение базовых потребностей жителей Африки: еда или медикаменты. «Наращивание потенциала — клюевой аспект этой работы. Дать возможность жителям континента обеспечивать свои семьи и сообщества»,— пояснил господин Бибер.

Как отметил Патрик Юссеф, на африканском континенте ведется 50 активных вооруженных конфликтов, то есть примерно 40% от общего числа вооруженных конфликтов в мире. «Только в Мозамбике из-за наземных мин производство продовольствия в пострадавших районах сократилось более чем на 25%. Неразорвавшиеся и брошенные боеприпасы, оставшиеся после войны 2020-2022 годов, привели к массовому загрязнению пахотных земель в северной части Эфиопии»,— пояснил директор МККК в странах Африки.

Лусине Баласян, Аддис-Абеба