Мировой рынок криптовалюты за месяц потерял более $1 трлн

Снижение курса биткойна в последние недели стало причиной того, что капитализация мирового рынка криптовалют с 10 октября сократилась на $1,1 трлн, до $3,2 трлн. В среднем рынок терял за этот период по $27 млрд в день.

19 ноября курс биткойна снова опустился ниже очередного психологического уровня $90 тыс., достигнув $88,5 тыс. Опрошенные Bloomberg эксперты не исключают, что в ближайшее время курс биткойна может протестировать новые психологические отметки $85 тыс. и $80 тыс.

Достигнув в начале октября пика $126 тыс., курс биткойна начал довольно быстро терять набранные позиции. Аналитики объясняют такую динамику политикой ФРС США, от которой ждут паузы в снижении учетных ставок, а также желанием зафиксировать прибыль рядом крупных криптовалютных инвесторов.

