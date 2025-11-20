«Заявление главы МОК кажется позитивным»

Глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри призвала обеспечить всем спортсменам допуск на соревнования. Прислушаются ли к этому заявлению федерации, которые не хотят видеть на международных турнирах российских спортсменов? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Заявление госпожи Ковентри кажется позитивным. Она считает, что «каждый атлет и команда должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации и политического вмешательства». Кроме того, Ковентри подчеркивает, что организаторы спортивных мероприятий должны обеспечить допуск всем атлетам. По идее, после такого заявления российские спортсмены должны прямиком отправляться на Олимпийские игры в Италию, которые стартуют в начале февраля.

Только вот госпожа Ковентри, видимо, забыла о том, что решения во всех федерациях давно приняты, а отборы завершены. И все же сам факт такого заявления — уже серьезный шаг к возвращению наших атлетов в будущем, рассказал “Ъ FM” министр спорта нашей страны Михаил Дегтярев: «Мы не ждем каких-то революционных решений от МОК, кризис уже разросся слишком глубоко. Но наша заявка на восстановление Олимпийского комитета в правах отработана, находится в МОК, в юридической комиссии и имеет все шансы получить положительное решение. Ковентри уже объявила в сентябре, что в юношеских играх в Дакаре, в Африке, в 2026 году будут участвовать полноценные команды от всех стран. И мы считаем это хорошим сигналом и, можно сказать, даже трамплином для полноценного восстановления нашего спорта».

Стоит сделать акцент на том факте, что свою речь Кирсти Ковентри произнесла в Брюсселе на Европейском вечере спорта, и в зале находилось немало ведущих функционеров Евросоюза, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, с которой Ковентри даже пообщалась лично. И несмотря на смелый посыл главы МОК, серьезных возражений не было. Более того, потом, публикуя речь Ковентри на своем сайте, Международный олимпийский комитет назвал ее заявление ключевыми.

Министр спорта Михаил Дегтярев Ковентри умеет решать сложные вопросы. Честное соревнование иногда может помочь разрешить сложный спор, конфликт, создать для этого позитивный фон. Как выходец из Африки, где она многие годы была министром спорта, и где ситуация нестабильная, тлеют десятки конфликтов, она это все прекрасно понимает.

Теперь остается только ждать, когда международные федерации начнут не только слушать главу МОК, но и принимать те решения, на которых она настаивает. К сожалению, пока ее не слышат. Причины объяснил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев: «Такое количество русофобов собралось, которые даже слышать не хотят о возврате российских спортсменов ни в каком статусе».

Конкретно про Россию в своем выступлении Ковентри не упоминала, но сказала, что спорт должен оставаться маяком надежды, местом, где люди могут собираться вместе в мирной обстановке. Если курс, который взяла глава МОК, не изменится, то о полном допуске России всерьез можно будет говорить уже в 2026 году, особенно если политическая ситуация, которая вроде как не должна ни на что влиять, будет благоприятствовать.

Владимир Осипов