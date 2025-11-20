Nikkei: Lenovo и Xiaomi повышают цены на гаджеты из-за подорожания чипов

Китайские производители электроники Lenovo и Xiaomi повышают цены гаджеты из-за дефицита чипов памяти и их подорожания. Об этом пишет Nikkei. «Так как распространение ИИ ускоряется, дефицит поставок и высокие цены на комплектующие становятся естественными последствиями растущего спроса»,— заявил гендиректор Lenovo Ян Юаньцин. При этом он отметил, что благодаря долгосрочным контрактам, заключенным компанией с поставщиками, у нее не должно быть серьезных проблем с комплектующими.

Как пишет Nikkei, топ-менеджеры Xiaomi также указывали на рост цен на чипы памяти на недавнем мероприятии для инвесторов. По их словам, это может оказать «существенное воздействие на маржу для смартфонов, планшетов и ноутбуков», и компания планирует частично компенсировать это воздействие повышением цен и разработкой более премиальных смартфонов.

Яна Рождественская