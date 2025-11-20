Промышленные предприятия Петербурга субсидируют на внедрение робототехники

Петербургские промышленные предприятия в 2025 году получат субсидии на внедрение роботизированных комплексов. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе Смольного, данная мера поддержки вводится впервые во исполнение указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2026 года». Одна из обозначенных в этом документе целей — вхождение РФ в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

Согласно документу, размер субсидии для одной организации не может превышать 10 млн рублей. В 2025 году на выплату данного вида субсидий в городском бюджете предусмотрено 60 млн рублей, отметили в администрации Петербурга.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в Петербурге намерены создать Центр сквозных робототехнических технологий «Сириус».

Андрей Цедрик