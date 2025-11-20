Посол Терехин: РФ занимает лидирующие позиции в поставках продовольствия Африке

Посол России в Эфиопии Евгений Терехин заявил, что РФ занимает лидирующие позиции в обеспечении продовольственной безопасности Африки. По его словам, ежегодно в страны континента поставляется более 20 млн тонн российской сельскохозяйственной продукции.

«Доля отечественной продукции агропрома в физическом выражении превышает 14% от всего объема африканского продовольственного импорта. На российские поставки приходится более трети импортируемого странами континента пшеницы, ячменя и подсолнечного масла»,— сказал посол на открытии международной конференции по обеспечению продовольственного суверенитета Африки.

Евгений Терехин отметил, что Россия безвозмездно направила 200 тыс. тонн пшеницы шести наиболее нуждавшимся государствам Африки — Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве, Сомали, ЦАР, Эритрее. В 2025 году в координации с ООН более 1,6 тыс. тонн российского зерна Россия отправила для поддержки южносуданских беженцев в регионе Гамбела.

«По оценкам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, российские поставки покрыли от 6% до 20% годовой потребности отдельных африканских государств в пшенице»,— рассказал посол.

Лусине Баласян, Аддис-Абеба