Губернатор Калифорнии идет на повышение

Рейтинг президента США Дональда Трампа находится на рекордно низком уровне, что стимулирует небывалую активность в Демократической партии. Главным бенефициаром этой ситуации стал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Согласно последним опросам, он за год утроил свою поддержку и уверенно лидирует среди потенциальных кандидатов от демократов. Ньюсом не только доминирует во внутренней политике благодаря стратегическим победам, но и начинает позиционировать себя на международной арене в качестве лидера либерального мира. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото: Adriano Machado / Reuters Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото: Adriano Machado / Reuters

В настоящее время, по данным YouGov, 41,9% американцев одобряют деятельность Трампа, а 56,3% — нет. 20 января, в день инаугурации, цифры были такими: 48,9% за и 49,8% против.

Самый большой отток поддержки Дональда Трампа наблюдается среди американцев моложе 30 лет. Когда президент вернулся в Овальный кабинет, его чистый рейтинг одобрения в этой группе был +3 (больше поддерживали, чем нет), теперь он составляет –41. При этом Дональд Трамп считал популярность в этой электоральной группе одним из главных своих завоеваний. Его рейтинги среди латиноамериканцев и афроамериканцев, которые изначально были отрицательными, но показывали хорошую динамику, тоже резко ухудшились. И даже поддержка среди белых американцев, которые в январе одобряли работу Трампа с чистым показателем +16, теперь имеет слегка отрицательное значение.

Используя данные YouGov, издание The Economist рассчитало рейтинг господина Трампа по штатам США.

Как и ожидалось, у президента самая низкая популярность в регионах, традиционно голосующих за демократов, и самая высокая — в республиканских штатах.

Однако недовольство Трампом растет почти везде.

Это не может не вызывать беспокойство у республиканцев, которых ждет острая борьба на выборах в Конгресс в 2026 году. Происходящее может потенциально оказать значительное влияние и на президентскую гонку 2028 года.

Наблюдая за такой динамикой у республиканцев, Демократическая партия, которая проиграла президентские выборы 2024 года и пережила самое серьезное падение своей популярности в новейшей истории, резко оживилась. Потенциальные кандидаты в президенты от демократов активно занимаются сбором средств и пытаются завоевать доверие избирателей по всей стране.

Главный бенефициар происходящего — губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Согласно опросу Emerson College, губернатор не просто лидирует среди оппонентов: его поддержка утроилась за последний год. В настоящее время он может рассчитывать на 24% голосов, в то время как год назад, в ноябре 2024 года, этот показатель составлял лишь 7%. Ньюсом опережает бывшего вице-президента Камалу Харрис (10%) и бывшего министра транспорта Пита Буттиджича (9%). 35% пока не определились.

Политика губернатора, включая принятие в родном штате инициативы по изменению границ округов, и агрессивная общенациональная летняя кампания по брендингу в социальных сетях фактически поставили его у руля Демократической партии. Внушительный успех Ньюсома, когда калифорнийцы проголосовали за перераспределение округов, может позволить демократам укрепить позиции в Палате представителей Конгресса США. Новая карта дает им шансы на дополнительные четыре-пять мандатов, а значит, и на большинство в нижней палате.

Хотя инициатива и столкнулась с исками не только от Республиканской партии, но и от Минюста США, суд Калифорнии отказался приостановить действие реформы. Учитывая, что единственной инстанцией, которая может разрешить спор, является Верховный суд, а аналогичные дела там могут рассматриваться годами, вероятность внедрения новой карты на выборах 2026 года высока.

При этом ситуация в Техасе, с которого и началась война демократов и республиканцев по изменению границ округов, противоположна. Новая республиканская карта, инициированная президентом Трампом, которая давала бы такое же преимущество консерваторам (пять мест), была заблокирована федеральным судом в Техасе. Апелляция губернатора Грега Эбботта и генпрокурора Кена Пакстона находится на рассмотрении Верховного суда. На данный момент шансы на быстрое решение до выборов в Конгресс в 2026 году эксперты оценивают как средние: до окончательного решения, вероятно, будут использоваться старые карты.

Многие аналитики уже повысили прогнозы для демократов на получение контроля над нижней платой. Согласно исследованию NPR/PBS/Marist от 19 ноября, Демпартия имеет самое большое за последние восемь лет преимущество в борьбе за контроль над Конгрессом. Если прогноз оправдается, губернатор Калифорнии окажется одним из главных героев этой победы.

На таком фоне Гэвин Ньюсом не просто набирает очки внутри партии и страны, но уже выходит на мировую арену, проявляя себя как лидер либерального мира. Например, в то время как администрация Трампа продемонстрировала безразличие к проблемам изменения климата, бойкотировав саммит ООН в Бразилии (COP30), Ньюсом лично отправился на форум и стал там самым ярким представителем США.

Примечательно, что в 2023 году Ньюсом уже прогремел на весь мир, когда посетил Китай и встретился с лидером КНР Си Цзиньпином — за три недели до саммита АТЭС в Сан-Франциско, где Си провел встречу с тогдашним президентом США Джо Байденом. Ньюсом стал первым за многие годы губернатором США, которого принял китайский лидер.

Впрочем, нельзя говорить, что кандидатура губернатора в качестве номинанта от партии на пост президента — дело решенное. У демократов все еще продолжается партийный раскол.

Ряд молодых членов партии считают, что элита Демпартии не способна вести ее в будущее и требуется срочная перестройка.

Самая яркая фигура в этом лагере — член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес. Но, хотя очевидна позитивная динамика, до Гэвина Ньюсома госпоже Окасио-Кортес все-таки далеко. В то время как букмекеры дают губернатору 38% шансов на получение номинации от демократов, у конгрессвумен пока лишь 12%. Впрочем, до президентских выборов в США еще три года.

Екатерина Мур