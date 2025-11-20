Нижегородские энергетики пожаловались на многомилионные долги водоканалов

Водоканалы Нижегородской области задолжали за электроэнергию почти 133 млн руб., сообщили в ПАО «ТНС энерго НН» 20 ноября 2025 года. Нарушения договорных обязательств перед поставщиком электроэнергии в компании назвали беспрецедентными.

«Сложившаяся ситуация вынуждает компанию применять жесткие меры взыскания долга, вплоть до уголовного преследования руководства предприятий, миллионных исков, банкротства и ограничения поставок электроэнергии предприятиям-должникам»,— говорится в сообщении «ТНС энерго НН».

Среди крупнейших должников названы МУП Починковского округа «Юго-запад» (17,5 млн руб.) и МУП «Коммунресурс Краснобаковского муниципального округа» (10 млн руб.).

В компании заявили также об отсутствии реакции со стороны руководства предприятий водоснабжения и от муниципалитетов, что «лишь усугубляет ситуацию».

Как писал «Ъ-Приволжье», в сентябре компания «ТНС энерго НН» сообщала, что инициировала семь уголовных дел в отношении домоуправляющих компаний и садовых некоммерческих товариществ.