Нижегородские энергетики пожаловались на многомилионные долги водоканалов
Водоканалы Нижегородской области задолжали за электроэнергию почти 133 млн руб., сообщили в ПАО «ТНС энерго НН» 20 ноября 2025 года. Нарушения договорных обязательств перед поставщиком электроэнергии в компании назвали беспрецедентными.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
«Сложившаяся ситуация вынуждает компанию применять жесткие меры взыскания долга, вплоть до уголовного преследования руководства предприятий, миллионных исков, банкротства и ограничения поставок электроэнергии предприятиям-должникам»,— говорится в сообщении «ТНС энерго НН».
Среди крупнейших должников названы МУП Починковского округа «Юго-запад» (17,5 млн руб.) и МУП «Коммунресурс Краснобаковского муниципального округа» (10 млн руб.).
В компании заявили также об отсутствии реакции со стороны руководства предприятий водоснабжения и от муниципалитетов, что «лишь усугубляет ситуацию».
Как писал «Ъ-Приволжье», в сентябре компания «ТНС энерго НН» сообщала, что инициировала семь уголовных дел в отношении домоуправляющих компаний и садовых некоммерческих товариществ.