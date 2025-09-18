Нижегородские энергетики инициировали семь уголовных дел в отношении ДУК и СНТ

С начала года нижегородская компания «ТНС энерго НН» инициировала семь уголовных дел в отношении руководителей домоуправлящих компаний и председателей СНТ, которые средства на оплату электроэнергии, поступающие от жителей, расходовали на собственные нужды. По данным компании, эти управленцы присвоили суммы от 300 тыс. до 3 млн руб.

Также по инициативе «ТНС энерго НН» привлекли к ответственности руководство организаций-должников. Так, с руководителя ОАО «Коммунтехсервис» взыскали убытки на 6 млн руб.

Кроме того, в Арбитражном суде Нижегородской области рассматриваются требования о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей ООО «УК ТЭСК» и ОАО «РУМО» за долги перед «ТНС энерго НН» в размере 140 млн руб. и 270 млн руб. соответственно.

Андрей Репин