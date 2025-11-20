Деды Морозы открывают сезон

Дед Мороз в период праздников зарабатывает 185 тыс. руб. Снегурочка — на 5 тыс. руб. меньше. Вознаграждение самых востребованных сезонных работников оценили аналитики сервиса «Зарплата.ру». Цены на представления отличаются в десятки раз. Как выяснил “Ъ FM”, заказать эту пару новогодних персонажей на 30 и 31 декабря уже сейчас можно с трудом. Тему продолжит Юлия Савина.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Стоимость выступления деда мороза и снегурочки в Москве начинается от 5 тыс. руб. за 20 минут. Цены актуальны на середину декабря. В конце месяца прайс повышается от трех до 10 раз. В 2025 году профессиональные волшебники принимают бронирование раньше обычного, говорит Дед Мороз Алексей: «Выступление Снегурочки и Деда Мороза стоит в среднем 15 тыс. руб. 31 декабря и 1 января цены доходят до 50-60 тыс. руб. за получасовую программу. Активное бронирование началось еще в сентябре, и эти даты уже полностью расписаны. Конец декабря практически тоже».

Дополнительно на рост цен на услуги деда мороза в новогодние праздники влияет и традиционное обострение конкуренции за сотрудников в сфере праздничной анимации и зимнего досуга. На этом фоне многие работодатели заявляют, что готовы обучать новых сотрудников с нуля. Но хорошо, если у кандидата уже будет хотя бы харизма. Значительная часть компаний предлагает персонажей только в паре, это повышает прайс. Также на цену влияет проработка костюмов, уточняет владелец компании FanFario Никита Самойлов: «В 2024-м не было ажиотажа на заказ артистов заранее. Основная масса клиентов обращалась уже в середине декабря. Рестораны взяли намного меньше дат для участия Деда Мороза и Снегурочки в корпоративах чем в прошлом году.

Но в 2025-м намного больше частных заказчиков. Для взрослых прайс в любом случае дороже. Поздравление в квартире, то есть классический вариант, когда приходит сначала Снегурочка, потом Дедушка Мороз — это 20-минутное выступление. Часто клиенты заказывают артистов за неделю до Нового года, так как уезжают куда-то на все праздники. Многие объединяются, наша программа — до пяти детей. Мы никогда не против, если две семьи из соседних квартир вместе встретят Деда Мороза и Снегурочку. Цена отличаться не будет. Бывало, когда в одном наших артистов ждали в восьми квартирах».

Больше придется заплатить и за взрослую программу. Нарядиться в бородатого деда могут звезды. Стоимость выступления стендапера или актера театра в тематическом костюме начинается от 150 тыс. руб., популярного телеведущего — от 300 тыс. руб. В сообществах актеров уже гуляют мемы на тему Нового года. Дедушка мороз, а придешь ли ты летом? За эти деньги, хоть каждый день. Родители не готовы разочаровывать своих детей и смирились с постоянным повышением прайса аниматоров, говорит собеседница “Ъ FM” Лариса: «Заказываем Деда Мороза каждый год. Раньше все артисты были разные. Сейчас через знакомых нашли очень хорошего. Цены каждый год повышаются. Но все равно детям интересно. Сразу чувствуется праздник. Бронируем за две-три недели и никогда не отказываемся от праздничных традиций».

Для тех, кто не успеет заказать Деда Мороза со Снегурочкой организаторы торжеств предлагают Санта-Клауса с оленем. И эта парочка даже обойдется на четверть дешевле.

Юлия Савина