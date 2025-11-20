Для шести сельских поселений Татарстана закупят тракторы на 16,3 млн рублей
Для нужд нескольких сельских поселений Татарстана закупят шесть тракторов на 16,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Деньги выделят на трактор «Беларус-82.1» или его эквивалент. Его стоимость составляет 2,7 млн руб. Источник финансирования — бюджет муниципального образования, бюджет республики, внебюджетные и иные источники.
Заказчиками выступают исполнительные комитеты Макаровского, Камаевского, Большенуркеевского, Рангазарского, Альметьевского и Лякинского сельских поселений в Нижнекамском, Менделеевском и Сармановском муниципальных районах.
Ранее сообщалось, что для сельских поселений Заинского, Азнакаевского, Аксубаевского, Дрожжановского и Ютазинского районов Татарстана закупят тракторы на 15,3 млн руб.