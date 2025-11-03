В Татарстане закупят тракторы на 15,3 млн рублей
В Татарстане для нужд шести сельских поселений закупят тракторы «Беларус-82.1» или их эквиваленты на общую сумму 15,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Заказчиками выступили исполнительные комитеты сельских поселений из Заинского, Азнакаевского, Аксубаевского, Дрожжановского и Ютазинского районов. Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2025 года.
Стоимость одного трактора составляет 2,55 млн руб. Финансирование предусмотрено за счет бюджетов муниципальных образований, республиканского и внебюджетных источников.
