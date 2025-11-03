В Татарстане для нужд шести сельских поселений закупят тракторы «Беларус-82.1» или их эквиваленты на общую сумму 15,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане закупят тракторы на 15,3 млн рублей

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ В Татарстане закупят тракторы на 15,3 млн рублей

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Заказчиками выступили исполнительные комитеты сельских поселений из Заинского, Азнакаевского, Аксубаевского, Дрожжановского и Ютазинского районов. Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2025 года.

Стоимость одного трактора составляет 2,55 млн руб. Финансирование предусмотрено за счет бюджетов муниципальных образований, республиканского и внебюджетных источников.

Ранее сообщалось, что в Татарстане закупят тракторов на 51,7 млн руб.

Анна Кайдалова