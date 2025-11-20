Законопроект об обязательных крестах на гербе России внесли в Госдуму

В Государственную думу внесли законопроект, который дополняет официальное описание российского герба, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. Согласно поправкам, кресты над коронами и державой станут неотъемлемыми элементами герба.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Председатель Госдумы отметил, что в публичном поле можно увидеть изображения государственной символики без крестов. Их также заменяют сторонними элементами. «Нам необходимо делать все для защиты нашей национальной идентичности», – призвал господин Володин.

15 июля Госдума приняла закон о защите религиозных символов, который подразумевает запрет на изображение храмов без религиозной символики. Как было заявлено в пояснительной записке к проекту, поправки направлены на «совершенствование условий для уважительного и добросовестного отношения общества и государства к традиционным духовным ценностям».