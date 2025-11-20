МИД Швеции пожаловался на «бремя поддержки» Украины

Страны Северной Европы тратят на поддержку Украины непропорционально большие суммы по сравнению с другими членами НАТО. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

«Почти все бремя ложится на плечи нескольких стран,— рассказала глава МИДа в беседе с Politico.— Это несправедливо и не может продолжаться в долгосрочной перспективе».

По словам госпожи Стенергард, североевропейские страны, общее население которых не превышает 30 млн человек, обеспечивают треть военной поддержки НАТО Украине. В то же время на территории всех государств альянса живет почти 1 млрд человек. «Это многое говорит о том, что делают северные страны, но еще больше говорит о том, чего не делают другие»,— пояснила министр.

Как пишет Politico, с начала российско-украинского конфликта Дания передала Украине €10 млрд, то есть 3% ВВП страны. Испания, в свою очередь, выделила только €1,5 млрд (0,2% ВВП).

