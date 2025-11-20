АвтоВАЗ анонсировал продажи обновленного внедорожника Lada Niva Travel

Отгрузка обновленного внедорожника Lada Niva Travel в дилерские центры России стартует в ближайшее время. Цены на автомобиль составят от 1,39 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Машина оснащена двигателем объемом 1,8 л, крутящий момент увеличен на 24 Н/м. По сравнению с предыдущей моделью расход топлива у автомобиля снижен на 3-30%. В числе прочего добавлены новый бампер и решетка радиатора для улучшенного охлаждения двигателя.

Ранее «Автостат» сообщил о падении продаж новых автомобилей Lada. В октябре они сократились на 25,8% в годовом выражении, до 33,3 тыс. машин.

До конца 2025 года предприятие сохранит четырехдневную рабочую неделю. Предполагается, что это поможет избежать избыточных запасов автомобилей Lada.

Также власти региона продлили АвтоВАЗу налоговые льготы. Благодаря этому завод не будет платить налог на прибыль до конца 2028 года. Кроме того, предприятие сообщило о скидках до 550 тыс. руб. на новые автомобили Lada Aura.

Георгий Портнов