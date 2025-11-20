Орбан: конфискация ЕС российских активов приведет к краху евро

Если Евросоюз конфискует российские замороженные активы для помощи вооруженным силам Украины, то это приведет к множеству судебных исков и краху евро. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Удобное решение, но его последствия невозможно предсказать. Долгие юридические тяжбы, множество судебных исков и крах евро — вот что нас ждет»,— написал господин Орбан в соцсети X.

По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет собрать €135 млрд для финансовой помощи Украине, однако ЕС не располагает такими средствами и ищет пути решения. Премьер-министр отметил, что глава Еврокомиссии предложила странам-союзникам еще два варианта: «добровольно скинуться из своих бюджетов» или совместные займы, когда ЕС берет на себя долговые обязательства, выпуская общие облигации для привлечения средств.

После начала специальной военной операции на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на €300 млрд, из которых более €200 млрд находятся в Евросоюзе на счетах бельгийской Euroclear. ЕК сообщала, что Евросоюз за первые девять месяцев года перевел Украине €14 млрд из доходов от замороженных активов России.