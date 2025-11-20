Верховный суд встал на сторону властей в споре с курянином из-за 88 покрышек

Верховный суд РФ оставил без удовлетворения жалобу жителя Курска на решения предыдущих инстанций о назначении ему штрафа в 2 тыс. руб. за размещение 88 автомобильных покрышек на придомовой территории. Об этом сообщили в минприроды Курской области.

Решением минимущества Курской области от 23 октября 2023 года Виталию Гордееву разрешили временное использование территории, прилегающей к его участку в 4-м Автодромном переулке. Земля была предоставлена ему для благоустройства, однако он разместил там отработанные автомобильные покрышки, которые относятся к отходам IV класса опасности. Областное минприроды привлекло жителя облцентра к административной ответственности и назначило штраф в размере 3 тыс. руб., который впоследствии снизили до 2 тыс. Поскольку курянин не исполнил обязательства по очистке участка, ведомство направило исковое заявление в Промышленный районный суд Курска.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, первая инстанция встала на сторону властей и обязала ответчика вывезти покрышки с участка в течение трех месяцев. Рассмотрев жалобу Виталия Гордеева, облсуд оставил решение без изменения. Аналогичный вердикт вынес и Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

Кабира Гасанова