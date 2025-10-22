Перевозчик из Воронежа дважды заплатит за превышение скорости с разницей в секунды

Верховный суд (ВС) отказал воронежскому ООО «Автомобильно-транспортное предприятие — 1» в отмене постановления ГИБДД о двух штрафах за два превышения скорости с интервалом в 22 секунды. ВС РФ указал, что каждое из них является самостоятельным правонарушением.

Поводом для обращения в суд стали нарушения, зафиксированные 4 мая 2023 года. Водитель автобуса, принадлежавшего компании, превысил скорость в районе Чернавского моста в Воронеже, разогнавшись до 85 км/ч при разрешенных 60 км/ч. Камера зафиксировала это, после чего организация получила штраф в размере 500 руб.

Предприятие обжаловало решение в судах, ссылаясь на норму, которая запрещает привлекать к ответственности дважды за одно правонарушение (ст. 24.5 КоАП). Дело в том, что автобус получил второй штраф подряд с разницей в 22 секунды: сначала в 9:06:48, затем в 9:07:10. В судах Воронежской области эту жалобу оставили без удовлетворения, и тогда ООО «Автомобильно-транспортное предприятие — 1» обратилось в ВС РФ. Судья Сергей Кузьмичев также не нашел оснований для отмены постановления, указав, что нарушения были зафиксированы разными камерами в разных местах и образуют самостоятельные составы правонарушений.

По данным Rusprofile.ru, ООО «АТП-1» зарегистрировано в Воронеже в мае 2013 года. Основной вид деятельности — регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Уставный капитал — 66,7 тыс. руб. Гендиректором является Юлия Телепняк. 85% долей компании принадлежат Сергею Титову, 15% — Ирине Щербаковой. Выручка общества в 2024 году составила 769 млн руб., убыток — 4,5 млн руб.

