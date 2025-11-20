В Ярославской области определили правила работы платных парковок

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области издало приказ о создании платных парковок в регионе. Об этом сообщили в правительстве региона. Платные парковки вводятся в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском. Приказ определяет зоны парковки, их классификацию, режим работы и стоимость услуг.

Фото: Зоя Голицына

«Организация единого парковочного пространства положительно скажется на дорожном движении в этих городах, так как позволит значительно сократить число мелких ДТП. Это также снизит риск дорожно-транспортных происшествий с наездами на пешеходов в зонах пешеходных переходов благодаря улучшению видимости в этих зонах»,— отметил заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

Как сообщает «Ярославский регион», для удобства жителей и туристов разрабатываются единые для всей области портал и мобильное приложение «Япарковка».

Жители, чьи автомобили зарегистрированы на территории Ярославской области, получат 50% скидку на почасовую оплату, сообщил директор ГКУ ЯО «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков. Скидка будет действовать не более 4 часов в одной зоне, после чего тарифы станут полными.

«Однако пользователи могут либо переместиться в другую зону и снова воспользоваться льготой, либо покинуть зону и вернуться через 15 минут, чтобы вновь получить 50-процентную скидку»,— сообщил Кирилл Крюков.

Для многодетных семей, участников СВО и ветеранов боевых действий скидка составит 60%, а для инвалидов парковка будет бесплатной на специально обозначенных местах.

В Рыбинске, Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском парковки будут оборудованы стационарными камерами для контроля оплаты и безопасности. В Ярославле камеры установят только в труднодоступных местах, остальная часть города будет под контролем автомобильных комплексов, работающих круглосуточно. Штрафы за нарушения правил парковки составят 2500 рублей для физических лиц, 5 тыс. рублей для должностных и 10 тыс. рублей для юридических лиц.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле решили увеличить время ночной бесплатной парковки для резидентов. Бесплатное время для них будет начинаться с 19:00, а не с 20:00.

Антон Голицын