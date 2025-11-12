В Ярославле изменили правила пользования платными парковками

В Ярославле изменились планируемая стоимость абонементов для платных парковок и время ночной бесплатной парковки для резидентов. Об этом сообщил на заседании комиссии муниципалитета директор Центра организации дорожного движения Ярославской области Кирилл Крюков.

Фото: Зоя Голицына

Суточный абонемент будет стоить 700 руб., месячный — 7 тыс., а годовой — 60 тыс. руб. В Рыбинске цены будут на 20% ниже, а в Переславле, Ростове и Угличе — на 40%. Ранее называлась стоимость месячного абонемента в Ярославле 5400 руб., а годового — 32 900 руб.

Также планируются изменения для резидентов. Бесплатное время для них будет начинаться с 19:00, а не с 20:00. Цена платных резидентных разрешений также изменилась: в месяц они будут стоить 400 руб., а в год — 3 тыс. руб.

Антон Голицын