В Ярославле изменили правила пользования платными парковками
В Ярославле изменились планируемая стоимость абонементов для платных парковок и время ночной бесплатной парковки для резидентов. Об этом сообщил на заседании комиссии муниципалитета директор Центра организации дорожного движения Ярославской области Кирилл Крюков.
Фото: Зоя Голицына
Суточный абонемент будет стоить 700 руб., месячный — 7 тыс., а годовой — 60 тыс. руб. В Рыбинске цены будут на 20% ниже, а в Переславле, Ростове и Угличе — на 40%. Ранее называлась стоимость месячного абонемента в Ярославле 5400 руб., а годового — 32 900 руб.
Также планируются изменения для резидентов. Бесплатное время для них будет начинаться с 19:00, а не с 20:00. Цена платных резидентных разрешений также изменилась: в месяц они будут стоить 400 руб., а в год — 3 тыс. руб.