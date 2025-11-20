Роспотребнадзор разработал тест для выявления лихорадки денге

Роспотребнадзор разработал первый в России быстрый тест для диагностики вируса денге, сообщила пресс-служба ведомства. Тест позволит выявить наличие вируса за 30-35 минут. До этого заболевание выявляли стандартным ПЦР-анализом, на это уходило несколько часов.

«Быстрая и точная диагностика инфекционных заболеваний не только увеличивает пропускную способность диагностических лабораторий, но в случае вируса денге имеет критическое значение для оперативного выявления заболевших, назначения эффективного лечения и принятия необходимых противоэпидемических мер»,— указали в ведомстве.

Лихорадка денге — острая вирусная инфекция, передаваемая через укусы насекомых, обитающих в странах с тропическим климатом. Ранние проявления заболевания схожи с симптомами ОРВИ (повышенная температура, озноб, боли в костях, суставах и мышцах), что затрудняет постановку диагноза. В Роспотребнадзоре указывают, что особенному риску инфекции подвержены люди, которые путешествуют в регионы Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

Полина Мотызлевская