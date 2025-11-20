Лавров: Россия поможет Африке в обеспечении продовольственной безопасности

Россия привержена развитию экономического сотрудничества с Африкой, а российские экономические операторы готовы и дальше оказывать необходимое содействие странам континента для обеспечения продовольственной безопасности. Об этом говорится в приветствии главы МИД России Сергея Лаврова на конференции в Эфиопии.

«Россия привержена поступательному развитию дружественных связей экономического сотрудничества с Африкой. Знаем, какое значение для наших партнеров имеют вопросы обеспечения продовольственной безопасности»,— говорится в приветствии Сергея Лаврова, которое на международной конференции по продовольственной безопасности Африки зачитал посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.

Сергей Лавров также поблагодарил Россотрудничество за инициативу проведения конференции, а эфиопских коллег — за проведение мероприятия в Аддис-Абебе. По его словам, конференция охватывает такие вопросы как передача российского опыта, знаний и технологий в интересах модернизации африканского АПК до локализации сельхозпроизводства и помощи в подготовке квалифицированных национальных кадров.

Лусине Баласян, Аддис-Абеба