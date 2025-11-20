Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

CNN: Трампа и Вэнса не пригласили на похороны бывшего вице-президента США Чейни

Президент и вице-президент США Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс не приглашены на похороны бывшего вице-президента страны Дика Чейни. Об этом пишет CNN со ссылкой на осведомленный источник. Мероприятие состоится 20 ноября в Вашингтоне.

На похороны прибудут два бывших американских президента — Джордж Буш-младший и Джо Байден и четыре бывших вице-президента — Камала Харрис, Майк Пенс, Эл Гор и Дэн Куэйл. Также на мероприятие приглашены политики Республиканской и Демократической партий страны.

Всего на похоронах Дика Чейни ожидается более 1 тыс. гостей. Поминальная служба пройдет в Национальном соборе Вашингтона.

Белый дом сдержанно отреагировал на смерть политика, напомнил CNN. Дональд Трамп никак не прокомментировал событие, а пресс-секретарь Кэролайн Левитт ограничилась упоминанием, что глава государства осведомлен о смерти господина Чейни.

Дик Чейни умер 3 ноября в возрасте 84 лет. Занимал пост вице-президента при Джордже Буше-младшем с 2001 по 2009 год. До этого был министром обороны, руководителем аппарата Белого дома и представляющим Вайоминг конгрессменом. В предвыборной гонке 2016 года господин Чейни поддержал Дональда Трампа, однако в 2022-м назвал его трусом и «большой угрозой» для США.

Фотогалерея

«Серый кардинал» американской политики

Предыдущая фотография
Вице-президент Дик Чейни в 2007 году

Вице-президент Дик Чейни в 2007 году

Фото: Will Burgess / File Photo / Reuters

Дик Чейни на охоте, 2002 год

Дик Чейни на охоте, 2002 год

Фото: File Photo / Reuters

С кандидатом в президенты США Джорджем Бушем-младшим в 2000 году

С кандидатом в президенты США Джорджем Бушем-младшим в 2000 году

Фото: Jeff Mitchell / File Photo / Reuters

На церемонии присвоения новому авианосцу ВМС США имени президента Джеральда Форда, 2007 год

На церемонии присвоения новому авианосцу ВМС США имени президента Джеральда Форда, 2007 год

Фото: Jason Reed / File Photo / Reuters

С кандидатом в президенты США Бараком Обамой и его женой Мишель в 2008 году

С кандидатом в президенты США Бараком Обамой и его женой Мишель в 2008 году

Фото: Коммерсантъ / Юрий Грипас  /  купить фото

С королевой Великобритании Елизаветой II во время ее официального визита в США, 2007 год

С королевой Великобритании Елизаветой II во время ее официального визита в США, 2007 год

Фото: Lisa Billings / Pool / File Photo / Reuters

На инаугурации Дональда Трампа в 2017 году

На инаугурации Дональда Трампа в 2017 году

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters

С сенатором Джо Байденом, у которого Дик Чейни принял присягу, 2009 год

С сенатором Джо Байденом, у которого Дик Чейни принял присягу, 2009 год

Фото: Larry Downing / Reuters

Следующая фотография
1 / 8

Вице-президент Дик Чейни в 2007 году

Фото: Will Burgess / File Photo / Reuters

Дик Чейни на охоте, 2002 год

Фото: File Photo / Reuters

С кандидатом в президенты США Джорджем Бушем-младшим в 2000 году

Фото: Jeff Mitchell / File Photo / Reuters

На церемонии присвоения новому авианосцу ВМС США имени президента Джеральда Форда, 2007 год

Фото: Jason Reed / File Photo / Reuters

С кандидатом в президенты США Бараком Обамой и его женой Мишель в 2008 году

Фото: Коммерсантъ / Юрий Грипас  /  купить фото

С королевой Великобритании Елизаветой II во время ее официального визита в США, 2007 год

Фото: Lisa Billings / Pool / File Photo / Reuters

На инаугурации Дональда Трампа в 2017 году

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters

С сенатором Джо Байденом, у которого Дик Чейни принял присягу, 2009 год

Фото: Larry Downing / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все